В шахте «Казахстанская» найдено тело второго горняка

В шахте «Казахстанская» найдено тело еще одного горняка, передает «Казинформ» со ссылкой на заместителя исполнительного директора АО «АрселорМиттал Темиртау» Сергея Огая.

Огай сообщил, что аварийно-спасательные работы продолжались всю ночь.

«На 8:15 минут было обнаружено тело еще одного рабочего. Сейчас начались мероприятия по его выдачи», - сказал он.

Сейчас также идут работы по локализации пожара и ведутся поиски оставшихся рабочих.

«Силами двух отделений производилось тушение пожара. Общая протяженность конвейерного уклона пласта Д6 шахты составляет 1990 метров. На сегодняшний день порядка 40% пройдено снизу вверх, выработка потушена, охлаждена, производятся дальнейшие работы по продвижению вперед по подавлению очага пожара. Определены два района, где возможно нахождение пострадавших, которые не смогли самостоятельно выйти из шахты. Мы продолжаем поиски людей, производим разведку, пытаемся пробиться, несмотря на сложившуюся тяжелую обстановку в шахте», - добавил первый замдиректора Карагандинского филиала ТОО «РЦШ ПВАСС» Геннадий Силинский.

Накануне в 10:05 на шахте загорелась конвейерная лента. На тот момент на «Казахстанской» находились 227 горняков, 222 из них подняли на поверхность. К медикам на месте обратились 13 человек с жалобами на головную боль и кашель. Восемь человек были госпитализированы, двое из них находятся в реанимации. В шахте нашли тело одного погибшего шахтера.

Полиция Карагандинской области возбудила уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (часть 3 статьи 277 Уголовного кодекса), а президент поручил правительству провести переговоры с «АрселорМиттал», поскольку продолжающиеся аварии свидетельствуют о серьезном нарушении компанией инвестиционных и прочих обязательств «с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке».