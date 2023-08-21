Токаев провел переговоры с президентом Вьетнама

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе своего официального визита во Вьетнам провел переговоры с президентом этой страны Во Ван Тхыонгом.

Как сообщила пресс-служба Акорды, в ходе переговоров были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах.

Токаев отметил, что это его первый визит во Вьетнам в качестве президента Казахстану, поэтому он уделяет «первостепенное значение данному визиту».

«Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому и политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, авторитет страны на международной арене», - подчеркнул глава государства.

Он также сообщил, что по итогам прошлого года взаимная торговля превысила $500 млн, а за первые шесть месяцев 2023 года уже достигла $600 млн долларов. До конца года планируется довести эту цифру до $1 млрд. Поэтому, уверен Токаев, сегодняшние переговоры откроют новый этап развития двустороннего взаимодействия.

Во Ван Тхыонг в свою очередь выразил намерение укрепить тесное партнерство с Казахстаном и уверен, что визит Касым-Жомарта Токаева «создаст новый стимул, чтобы активизировать традиционно дружественные отношения и успешное многоплановое сотрудничество двух стран».

«Вьетнам придает большое значение традиционно дружественным отношениям с Казахстаном и считает Вашу страну важным партнером в Центральной Азии», - заявил он.

В завершение Токаев пригласил Во Ван Тхыонга посетить с государственным визитом Казахстан.

В рамках официального визита президента Казахстана Токаева во Вьетнам были подписаны следующие документы: план совместных действий правительств двух стран по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 годы; соглашение между правительствами об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов; меморандум о сотрудничестве в области туризма;

меморандум о сотрудничестве между АО «Центр торговой политики QazTrade и Агентством по содействию торговле Вьетнама VietTrade; меморандум о сотрудничестве в сфере инвестиций; меморандум о взаимопонимании в области развития электронной коммерции и почтовой деятельности; меморандум о взаимопонимании между министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и АО Vietjet Aviation; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области инвестиций в нефтегазовые проекты; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития транспортно-логистической инфраструктуры и др.