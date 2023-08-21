Интервал между поездами в метро Алматы сократится до 6 минут

В сентябре в метро Алматы запустят дополнительно три подвижных состава, что позволит сократить интервал между движением поездов до 6 минут. Как сообщила пресс-служба городского акимата, об этом в пятницу в ходе отчета перед президентом Касым-Жомартом Токаевым заявил аким города Ерболат Досаев.

«После открытия в мае прошлого года двух новых станций пассажиропоток вырос в 2,6 раза – с 35 тыс. до 90 тыс. поездок ежедневно. С сентября добавляются три подвижных состава, что позволит снизить интервал движения до 6 минут», – сказал Досаев.

Он добавил, что в 2025 году будет завершено строительство станции метро «Калкаман». Также ведется разработка проектно-сметной документации на три новых станции в западном направлении до рынка «Барлык».

Досаев также отчитался о развитии в Алматы линий BRT и LRT.

«На первом этапе в 2024 году начнется строительство пилотного коридора BRT на проспекте Райымбека, и будет внедрено новое тарифное меню, позволяющее бесплатные пересадки», – рассказал аким.

В 2025-2026 годах, в ходе второго этапа, количество транспортных коридоров BRT будет увеличено до 10, и запущена первая линия LRT протяженностью 26 км. Она пройдет с западной стороны до центра города. Станции Алматы-1 и Алматы-2 соединит наземное метро.

В мае управление городской мобильности в ответ за запрос Власти отмечало, что вопрос увеличения количества вагонов в составах метро находится на стадии рассмотрения. В случае значительного увеличения пассажиропотока, согласно разработанным в метрополитене графикам движения поездов, для уменьшения интервала между поездами на линию будут добавлять электроподвижные составы из резерва. Кроме того, в пресс-службе добавляли, что в ближайшее время сокращение интервала движения не планируется. Последний раз интервал движения поездов в часы пик был сокращен в феврале и составил 6 минут 12 секунд.