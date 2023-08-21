Госорганы изучат вопрос переименования национального пантеона

Национальный пантеон в Астане могут переименовать. Этот вопрос депутаты маслихата будут обсуждать с профильным министерством и акиматом, заявил в понедельник в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций председатель маслихата Ерлан Каналимов.

«Возможно, да, с наименованием пантеона, может быть, мы подумаем еще, как-то по-другому назвать – казакша. Но это прерогатива, это уже совместно с министерством будем обсуждать и с акиматом», - заявил Каналимов.

Он также добавил, что на самом деле в Национальном пантеоне осталось не четыре места для захоронения, как заявлялось раньше, а 40.

«Вы должны понимать, что проект пантеона еще не завершен. На сегодняшний день только завершается реализация первой части проекта. Было выездное совещание, и по пантеону, как нам озвучивали представители (акимата – В.) района, не четыре места, там более 40 мест имеется. Этого достаточно», - подчеркнул председатель маслихата.

В целом, считает он, касательно пантеона «нет необходимости поднимать резонансный шум», так как пантеоны есть не только в Казахстане, но и в других странах, в том числе, в Москве, Баку и других государствах СНГ.

Ранее заместитель акима Есильского района Дәрменияр Кыдырбекулы сообщал, что в национальном пантеоне из 25 мест для захоронения занято 21 место.

Напомним, национальный пантеон площадью 4 га расположен в 17 км от Астаны, в окрестностях мавзолея Кабанбай-батыра. Он является объектом государственного значения, созданным в память о государственных деятелях, деятелях культуры, науки и гражданах, внесших вклад в развитие Казахстана. Захоронению в пантеоне подлежат президенты Казахстана, премьер-министры страны и их заместители, председатели палат парламента и их заместители, государственные советники, руководители администрации президента, председатели Конституционного суда, Верховного суда и Национального банка; министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, акимы областей, городов республиканского значения и столицы; лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»; граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Еңбек Даңқы» трех степеней; граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»; граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы». С лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их умершие супруги.