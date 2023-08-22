Уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды QazHome в Атырау направлено в суд

В Атырау в суд передано уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды QazHome, ущерб уже составляет почти 50 млн тенге, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, финпирамида действовала под видом потребительского кооператива по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества физических и юридических лиц, перераспределяя активы и обогащения одних участников за счет взносов других.



«В ходе расследования выяснилось – в деятельность кооператива привлечено 296 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 млн тенге», - отметили в АФМ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.