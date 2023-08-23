Токаев выступит на саммите БРИКС

Его пригласили в качестве действующего председателя ШОС
В четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС по приглашению президента ЮАР Сирила Рамафосы, сообщила пресс-служба Акорды.
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