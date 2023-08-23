Его пригласили в качестве действующего председателя ШОС
Токаев выступит на саммите БРИКС
Фото пресс-СЛУЖБЫ АКОРДЫ

В четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС по приглашению президента ЮАР Сирила Рамафосы, сообщила пресс-служба Акорды.

15-й саммит БРИКС проходит в южно-африканском Йоханнесбурге. На нем страны-участницы (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Токаев на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс» в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Дария Женисхан
Дария Женисхан
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