Токаев выступит на саммите БРИКС

В четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС по приглашению президента ЮАР Сирила Рамафосы, сообщила пресс-служба Акорды.

15-й саммит БРИКС проходит в южно-африканском Йоханнесбурге. На нем страны-участницы (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Токаев на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс» в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).