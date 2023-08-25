На Петропавловской ТЭЦ-2 к началу отопительного сезона будут готовы девять котлов, обещают в «Севказэнерго»

На Петропавловской ТЭЦ-2 к началу отопительного сезона будут готовы девять котлоагрегатов, к 1 декабря – 11. Об этом, как сообщает «Казинформ» , заявил генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский. По его словам, полностью завершен ремонт шести котлоагрегатов, на одном из них провели капитальный расширенный ремонт.

«Все необходимые работы выполнены. К 15 сентября у нас будут готовы девять котлоагрегатов при необходимой потребности на этот период в пять. К 1 декабря будут готовы 11 котлоагрегатов. Котел №2 находится на реконструкции, которая завершится в 2025 году. В пик зимнего сезона в прошлом году находились в работе 7-8 котлов, девятый всегда был в резерве. Завершены работы на пяти турбоагрегатах. В работе – шесть, один – в ремонте», - сообщил Казановский.

Кроме этого, новый отопительный сезон будет проходить с двумя дымовыми трубами. Одну из них в прошлом году отремонтировали.

«К эксплуатации в отопительный сезон трубы готовы полностью», - заверил Казановский.

Что касается новой трубы, строительство которой приостановили, то ее рассчитывают запустить, как и планировали, в июле следующего года.

«Параллельно идет строительство газоходов, хотя в графике – со следующего года. Стоимость проекта по возведению трубы не увеличится, это риски и убытки подрядчика», - сказал Казановский.

Новая дымовая труба, строительство которой обещали начать еще в прошлом году, должна быть высотой 180 метров. Из них было возведено уже 30 метров. Строительные работы должны были закончиться в этом году, а ввести новую трубу в эксплуатацию планируют в 2024 году, но 8 августа было выявлено отклонение оси строящейся трубы от проектного положения. Работы по ее возведению были приостановлены.

20 марта прошлого года на ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась дымовая труба, погибла сотрудница компании. Прокуратура возбудила уголовное дело, директор и главный инженер ТЭЦ-2 были задержаны. В министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад, а комиссия ведомства, проведя расследование, основными причинами инцидента назвала дефекты проектирования и бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы; ненадлежащую эксплуатацию дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов; несоблюдение режимов работы котлов и их высокую аварийность; ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ТЭЦ.

За аварии и остановку оборудования станции в осенне-зимний период 2021-2022 годов совет директоров АО «Севказэнерго» освободил или понизил в должностях ответственных руководителей компании.