Нацбанк снизил базовую ставку до 16,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение о снижении базовой ставки с 16,75% до 16,5%, сообщает в пятницу пресс-служба регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16,5% годовых с коридором +/– 1 п.п. Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального Банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции», - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацбанке, проинфляционное давление со стороны внешней среды продолжает постепенно ослабевать. При этом внутри экономики сохраняется проинфляционное давление со стороны расширяющегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста издержек производства. Косвенный эффект от повышения стоимости ГСМ проявляется умеренными темпами, отчасти компенсируясь динамикой курса тенге.

«Замедление инфляционных процессов продолжается. Годовая инфляция в июле составила 14%. В структуре роста цен более быстрыми темпами замедляется товарная часть. Косвенный эффект от повышения цен на ГСМ отразился не в полной мере в текущей инфляции и отчасти компенсировался динамикой курса тенге. Инфляция услуг в июле несколько ускорилась. Повышение тарифов на ЖКУ в июле произошло в части регионов. Также отмечается рост стоимости нерегулируемых услуг, отражая устойчивый спрос», - добавили в пресс-службе.

При этом месячная инфляция в июле незначительно ускорилась до 0,6%, формируясь выше среднеисторических показателей. Как подчеркнули в Нацбанке, влияние внешних факторов на инфляцию постепенно ослабевает, но ситуация стала менее позитивной по сравнению с прошлым прогнозным раундом. Если ранее ожидалось, что последнее повышение ставки ФРС произойдет в мае, а первое снижение – в ноябре, то на текущий момент произошло еще одно повышение в июле, а снижение ставки сместилось на май 2024 года. По сообщению регулятора, ухудшилась и динамика цен и в странах-торговых партнерах.