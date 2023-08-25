Школы Алматы с 2026 года начнут переводить на односменное обучение

Часть государственных школ в Алматы с 2026 года начнут переводить на односменное обучение, заявил аким города Ерболат Досаев на августовской конференции. До начала этого учебного года дефицит ученических мест снижен на 36%, однако проблема остается актуальной.

«До начала учебного года мы уменьшили дефицит на 36%. Однако продолжающий baby boom и высокая миграция населения в нашем мегаполисе оставляет эту проблему наиболее актуальной. В новом учебном году в государственные и частные школы нашего города принято более 34 300 детей. Чистый приток в первые классы составил более 12 тыс. детей», – сказал Досаев.

Он добавил, что продолжается проектирование и строительство 13 государственных организаций образования на 5,2 тыс. мест, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие два года. Также планируется открыть 19 частных школ на 14,4 тыс. мест, из них 10 школ на 9 тыс. мест будут построены в рамках меморандумов с крупными застройщиками.

Кардинальным решением проблемы дефицита, считает Досаев, стала эффективная реализация в Алматы национального проекта «Комфортная школа».

«В рамках проекта во всех районах города до 2025 года у нас будут построены 22 школы на 37,1 тыс. мест. Для строительства инфраструктуры и расширения земельных участков в местном бюджете предусмотрено почти 20 млрд. тенге. С учетом всех этих мер, мы намерены с 2026 года постепенно начать перевод части государственных школ на односменное обучение», – отметил аким города.