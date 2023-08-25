«Казатомпром» продолжает экспортировать уран через Санкт-Петербург без ограничений

Антироссийские санкции не оказали существенного влияния на деятельность группы компаний «Казатомпром», заявил в пятницу в ходе брифинга председатель правления нацкомпании Ержан Муканов. Он также заверил, что Казахстан продолжает использовать в штатном режиме свой основной маршрут экспорта урана через порт Санкт-Петербурга.

«В рамках текущей программы оценки рисков руководство “Казатомпрома” анализирует влияние антироссийских санкций на деятельность группы. Несмотря на то что возникшая рыночная неопределенность привела к значительной волатильности спотовой цены на уран и обменного курса национальной валюты, на сегодняшний день санкции не оказали существенного влияния на деятельность группы», - заверил Муканов.

По его словам, в свете происходящих геополитических событий внимание по-прежнему приковано к транспортным маршрутам. Председатель правления нацкомпании отметил, что в этой связи основной маршрут Казахстана через порт города Санкт-Петербург используется в штатном режиме.

«Каких-либо существенных ограничений, связанных с поставками готовой продукции по данному маршруту, не наблюдается, и мы не ожидаем затруднений в обозримом будущем», - добавил он.

Вместе с тем в компании предприняты меры по нивелированию этого риска, которые включают альтернативный Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий вне территории Российской Федерации и успешно используется «Казатомпромом» с 2018 года.

Говоря о производственных показателях, Муканов сообщил, что по итогам первого полугодия 2023 года объем производства составил 10 225 тонн и вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы продаж – на 6% выше. Средняя цена реализации урана составила 55 257 тенге за килограмм, что на 15-16% выше, чем в 2022 году. В результате консолидированная выручка группы составила почти 619 млрд тенге, увеличившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.