Причины отравления детей в соцучреждении в Караганде комиссия озвучит 5 сентября

Комиссия, созданная акиматом Карагандинской области для расследования причин отравления детей в центре оказания специальных социальных услуг, завершает работу и озвучит причины случившегося 5 сентября, сообщила журналистам во вторник в кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

«Медико-социальные учреждения – это коммунальные предприятия акимата Карагандинской области, за нами – методологическое обеспечение. Сейчас комиссия, которая была создана акиматом области, завершает работу», - сообщила Дуйсенова.

Министр заявила, что 5 сентября комиссия объявит результаты: что случилось и по какой причине дети попали в больницу.

Напомним, 30 июля двое воспитанников Центра оказания специальных социальных услуг для детей почувствовали недомогание, 31 июля еще 10 детей госпитализировали в больницу. Спасти одного ребенка не удалось. 1 августа стало известно, что отравились еще двое детей. 28 августа стало известно о гибели еще одного ребенка, пятеро остаются в реанимации.