Подсудимый собирался совершить суицид
В Астане начался суд по делу о захвате заложников в отделении Kaspi
18 июня, Астана, отделение Kaspi, ФОТО POLISIA.KZ

В Астане состоялось первое заседание суда по делу о захвате заложников в отделении Kaspi в июне. Как сообщает «Казинформ», потерпевшие и защита обвиняемого выступили против видеозаписи в ходе процесса, при этом подсудимый Алихан Мурадов, наоборот, дал согласие.

Прокурор Акшораев, зачитывая обвинение, сообщил, что, по версии следствия, Мурадов решил совершить суицид, употребив медицинский препарат, но не получил «нужного эффекта». Поэтому он «придумал план по захвату банка, где он будет требовать средства для нуждающихся людей, а затем будет застрелен сотрудниками при задержании».

«Из подручных средств – зажигалки и курительного устройства – Мурадов сделал муляж взрывного устройства. Приобрел в сувенирном магазине пистолет-зажигалку. С этими предметами он напал на отделение банка и взял в заложники сотрудников и сотрудниц банка. Таким образом Мурадов совершил действия, предусмотренные статьей 261, часть 2 пункты 4, 8,9 УК РК (захват заложников)», - зачитал прокурор.

Подсудимый попросил прощения у потерпевших, заявив, что «не собирался причинять вред».

Напомним, в 18 июня в Астане в отделении банка Kaspi, расположенном напротив ТРЦ «Керуен», вооруженный мужчина взял в заложники семь человек и удерживал их более двух часов. При штурме Мурадов оказывал сопротивление и спецслужбы применили светошумовую гранату.

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