Минторговли заявило о готовности сотрудничать с Еврокомиссией по расследованию импорта фанеры в ЕС

Министерство торговли и интеграции прокомментировало расследование Еврокомиссии по факту импорта фанеры вероятно российского происхождения в Евросоюз и по факту обхода антидемпинговых пошлин и санкций.

«Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан как уполномоченный орган экспортирующей стороны направило уведомление в Европейскую комиссию о готовности сотрудничать по данному расследованию», - говорится в сообщении.

Ведомство обещает, что организует для казахстанских производителей семинары касательно процедур расследования, предоставит необходимые консультации и перенаправит производителям все материалы, полученные от Европейской комиссии.

Вместе с тем министерство торговли и интеграции обратилось к казахстанским производителям, экспортерам этого продукта в страны ЕС, рекомендовав сотрудничать с Еврокомиссией.

«Действующая на сегодня в ЕС антидемпинговая мера в отношении березовой фанеры, происходящей из РФ, установлена постановлением Европейской комиссии еще в 2021 году. Тогда Европейская комиссия провела антидемпинговое расследование в отношении поставок березовой фанеры российского происхождения, итогом которого стал ввод антидемпинговой пошлины в размере от 14,4% до 15,8%, в зависимости от производителя. 22 августа 2023 года по данному товару Европейской комиссией начато новое расследование, основанием для которого послужило увеличение объема импорта в ЕС березовой фанеры из Казахстана и Турции, вероятно имеющей российское происхождение», - отметили в Минторговли.

На данном этапе, согласно процедурам, до 28 сентября казахстанским производителям рекомендовано представлять запрашиваемую информацию в Европейскую комиссию. В ведомстве подчеркнули, что в противном случае это может привести к тому, что к поставкам березовой фанеры казахстанского происхождения будет применена самая высокая из действующих антидемпинговых пошлин на уровне 15,8% и такая же мера будет распространена на товары казахстанского производства при импорте из Казахстана в ЕС в случае, если Европейская комиссия подтвердит обход действующей антидемпинговой меры на российскую березовую фанеру.

Накануне сообщалось, что Еврокомиссия начала расследование в отношении Казахстана и Турции по факту импорта фанеры вероятно российского происхождения в Евросоюз. Страны также подозреваются в обходе антидемпинговых пошлин и санкций.

На рынок ЕС могли поступить значительные объемы фанеры российского происхождения, при этом есть достаточно доказательств того, что импорт осуществляется по заниженным ценам. Цены на фанеру снижены по отношению к обычной стоимости, ранее установленной для соответствующего продукта, скорректированной с учетом инфляции цен и увеличения затрат.

Расследование инициировано 21 августа по заявлению европейского Консорциума деревообрабатывающей промышленности.