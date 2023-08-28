Еврокомиссия начала расследование в отношении Казахстана и Турции из-за ввоза в ЕС фанеры

«После введения существующих мер произошло изменение в структуре торговли, связанной с экспортом из России, а также Турции и Казахстана в Евросоюз. Это изменение, по-видимому, связано с практикой, для которой недостаточно веских причин или экономического обоснования, кроме введения пошлины, а именно отправки соответствующего товара через Турцию и Казахстан в ЕС», – говорится в документе.

На рынок ЕС могли поступить значительные объемы фанеры российского происхождения, при этом есть достаточно доказательств того, что импорт осуществляется по заниженным ценам. Цены на фанеру снижены по отношению к обычной стоимости, ранее установленной для соответствующего продукта, скорректированной с учетом инфляции цен и увеличения затрат.

Расследование инициировано 21 августа по заявлению европейского Консорциума деревообрабатывающей промышленности.

Еврокомиссия планирует проинформировать правительства Казахстана и Турции о расследовании.

Кроме того, будет введена регистрация всего импорта фанеры из Казахстана и Турции. Производители из этих стран могут запросить исключение для такой регистрации.

В прошлом году после запрета на импорт древесины в Евросоюз из Беларуси и России резко вырос ее импорт из Казахстана и Кыргызстана. Большое расследование OCCRP, Власти и группы европейских медиа, показало, что под маркировкой центрально-азиатской древесины вероятнее всего скрывалась древесина из России и Беларуси.