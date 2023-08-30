Лишь на западе страны будет без осадков
Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
фото Жанары Каримовой

В ближайшие трое суток, с 31 августа по 2 сентября, на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, сильные дожди и дальнейшее понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, юге и юго-востоке страны. Больше всего похолодает на севере республики: ночью здесь будет +5+10 градусов, днем +10+18 градусов. Лишь на западе Казахстана под влиянием поля повышенного атмосферного давления прогнозируется погода без осадков, а также постепенное повышение температуры воздуха днем до +25+30 градусов.

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