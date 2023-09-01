Инвесторов освободят от налогов и других платежей на первые три года при вложениях в сектор обработки, заявил Токаев

Во время послания народу президент Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости построения «прочного промышленного каркаса страны». Добиться этого вновь планируется за счет развития обрабатывающего и туристического секторов. В то же время правительству необходимо улучшить экологический и технологический контроль за крупными предприятиями.

«Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела», — заявил президент.

Токаев также заметил, что в сфере туризма «нет значимых успехов», призвав создать перечень из не менее 15 крупных проектов и подключать к ним иностранных инвесторов и отечественный бизнес.

Вместе с тем президент заметил, что в Казахстане долгое время не было значимых геологических открытий, а новое законодательство, принятое в 2018 году не заработало в «полной мере». Он предложил обеспечить «приоритетное право на недропользование» инвесторам, осуществляющим геологическое изучение за счет своих средств, а также сократить сроки и процедуры согласования проектов.

«Задача правительства – довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих 1,5 миллионов до не менее 2,2 млн. квадратных километров. Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути превратившихся в “новую нефть”», — заявил Токаев.

Президент также сообщил, что в последнее время растет «недовольство граждан, проживающих вокруг крупных производств» на ухудшение экологии и вред здоровью.

«Все чаще фиксируются травматизм и гибель работников на производстве. Правительству необходимо принять решительные меры для улучшения технологического и экологического состояния, системы охраны здоровья на предприятиях. Крупнейшие промышленные производства должны проходить технологический и экологический аудит каждые пять лет. Это условие относится и к инфраструктурным предприятиям», — заявил Токаев.