Минимальная заработная плата будет повышена до 85 тыс. тенге с 1 января 2024 года. Это должно повысить благосостояние 1,8 млн. граждан, в том числе 350 тыс. бюджетников, заявил во время своего послания президент Касым-Жомарт Токаев.

«Как мы обещали, Правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза», − сообщил Токаев.

Эта мера улучшит положение 1,8 млн. граждан, включая 350 тысяч бюджетников.

Для всестороннего же развития рынка труда правительству, по словам Токаева, необходимо в кратчайшие сроки утвердить комплексный план, рассчитанный до 2030 года.