Тамара Дуйсенова остается на посту заместителя премьер-министра

«Сегодня на заседании комитета мажилиса по социально-культурному развитию согласована кандидатура Дуйсеновой Тамары Босымбековны для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы мажилиса в субботу.

Следом президент подписал указ, согласно которого Дуйсенова назначена на должность заместителя премьер-министра и освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения.