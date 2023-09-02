Она освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения
Тамара Дуйсенова остается на посту заместителя премьер-министра
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Тамара Вааль, Астана, Власть

Комитет мажилиса по социально-культурному развитию согласовал кандидатуру Тамары Дуйсеновой на пост заместителя премьер-министра.

«Сегодня на заседании комитета мажилиса по социально-культурному развитию согласована кандидатура Дуйсеновой Тамары Босымбековны для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы мажилиса в субботу.
Следом президент подписал указ, согласно которого Дуйсенова назначена на должность заместителя премьер-министра и освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения.

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