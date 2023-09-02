Ее кандидатуру согласовал мажилис
Министром культуры и информации назначена Аида Балаева
ФОТО SPUTNIK / ВЛАДИСЛАВ ВОДНЕВ

Аида Балаева, ранее занимавшая пост заместителя руководителя администрации президента, назначена на пост министерства культуры и информации. Ее кандидатуру согласовал комитет мажилиса по социально-культурному развитию.

«Сегодня на заседании комитета мажилиса по социально-культурному развитию согласована кандидатура Балаевой Аиды Галымовны для назначения на должность министра культуры и информации Республики Казахстан», - сообщила в субботу пресс-служба мажилиса.
Соответствующий указ о назначении также подписал президент.
Накануне Токаев реформировал администрацию президента и освободил от должности заместителя руководителя АП Аиду Балаеву, где она работала с января 2022 года. До этого она возглавляла министерство информации и общественного развития, была помощником президента, возглавляла отдел внутренней политики администрации президента, работала на должности заместителя акима Астаны.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Назначен начальник департамента полиции Шымкента
Новости
Акима Павлодара отправили в отставку за ненадлежащую работу
Новости
Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Новости
В Казахстане начался призыв военнообязанных на сборы
Новости
В Акмолинской области 12 человек госпитализированы с сибирской язвой
Новости
Семь регионов России атакованы беспилотниками