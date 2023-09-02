Министром культуры и информации назначена Аида Балаева

«Сегодня на заседании комитета мажилиса по социально-культурному развитию согласована кандидатура Балаевой Аиды Галымовны для назначения на должность министра культуры и информации Республики Казахстан», - сообщила в субботу пресс-служба мажилиса.

Соответствующий указ о назначении также подписал президент.

Накануне Токаев реформировал администрацию президента и освободил от должности заместителя руководителя АП Аиду Балаеву, где она работала с января 2022 года. До этого она возглавляла министерство информации и общественного развития, была помощником президента, возглавляла отдел внутренней политики администрации президента, работала на должности заместителя акима Астаны.