Новое Минтуризма и спорта возглавил Ермек Маржикпаев

Ермек Маржикпаев возглавил новое министерство туризма и спорта. Его кандидатуру в субботу согласовал комитет мажилиса по социально-культурному развитию, а указ о назначении подписал президент.

«На заседании комитета мажилиса по социально-культурному развитию согласована кандидатура Маржикпаева Ермека Боранбаевича для назначения на должность министра туризма и спорта Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы мажилиса.

54-летний Ермек Маржикпаев с марта 2019 года был акимом Акмолинской области. Маржикпаев – мастер спорта по боксу, в начале карьеры работал учителем физкультуры и тренером по боксу.

Накануне в ходе очередной реформы правительства президент воссоздал министерство туризма и спорта. Оно сменило министерство культуры и спорта, которое с января возглавлял Асхат Оралов.