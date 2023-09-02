Новое Минтуризма и спорта возглавил Ермек Маржикпаев

Он был акимом Акмолинской области
Тамара Вааль, Астана, Власть
Ермек Маржикпаев возглавил новое министерство туризма и спорта. Его кандидатуру в субботу согласовал комитет мажилиса по социально-культурному развитию, а указ о назначении подписал президент.
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