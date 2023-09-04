В МЧС предупредили о паводках и селях на юге и юго-востоке Казахстана

В МЧС предупредили, что в ближайшие сутки на юге и юге-востоке Казахстана в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках ожидается увеличение расходов воды, возможны паводки и сходы селей.

«На некоторых реках возможно формирование и прохождение высоких паводков, в том числе и селевых. На склонах гор возможно формирование интенсивного склонового стока. На востоке республики ожидаются незначительные колебания уровней воды. В горных районах юго-востока сохраняется селевая опасность», - сообщили в министерстве.

В связи с этим ведомство рекомендует казахстанцам не ходить в горы. А при угрозе или внезапном селе подняться на самые возвышенные точки рельефа.