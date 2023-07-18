ДЧС призывает воздержаться от прогулок
В Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары
фото Жанары Каримовой

В Алматы на 19 июля объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары в +40+42 °C.

В городском департаменте по ЧС отметили, что сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В этой связи рекомендуется придерживаться основных мер безопасности. В частности, при отдыхе в горах не разводить костры, не курить, не бросать горящие спички и окурки. Также ДЧС призывает не включать в одну сеть несколько энергоемких приборов, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию.

Также в ведомстве призвали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов и не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля.

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