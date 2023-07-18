В Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары

В городском департаменте по ЧС отметили, что сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В этой связи рекомендуется придерживаться основных мер безопасности. В частности, при отдыхе в горах не разводить костры, не курить, не бросать горящие спички и окурки. Также ДЧС призывает не включать в одну сеть несколько энергоемких приборов, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию.

Также в ведомстве призвали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов и не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля.