Объявлено штормовое предупреждение

«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение: в понедельник на большей части Казахстана прогнозируется ухудшение погоды: дождь с переходом в снег, порывистый ветер и гололед. МЧС советует воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

Так 28 октября в Астане ожидаются сильные осадки – дождь, снег, низовая метель, гололед. Сила ветра временами будет доходить до 23 м/с. На севере, юге, востоке Акмолинской области – сильные осадки, порывы ветра до 23-28 м/с.

На юге Алматинской области будет временами сильный дождь, в горных районах области – снег, туман, гололед. Ветер западный на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Алматы – сильный дождь, а вечером туман.

В южной половине области Жетісу ожидаются сильный дождь, ночью и утром в горных районах области туман. На западе, севере Павлодарской области - сильные осадки и туман. В горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируются сильные осадки.

Ночью на юге Жамбылской области, на западе и севере Карагандинской области ожидается сильный дождь, снег и гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области Ұлытау прогнозируется гололед и порывистый ветер.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки.