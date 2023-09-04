Новое министерство водных ресурсов возглавил Нуржан Нуржигитов

Комитет мажилиса по вопросам экологии и природопользованию в понедельник согласовал на должность министра водных ресурсов и ирригации кандидатуру акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова. После этого президент Токаев подписал соответствующий указ.

«На заседании комитета мажилиса по вопросам экологии и природопользованию согласована кандидатура Нуржигитова Нуржана Молдияровича для назначения на должность министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан “О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов”. По итогам заседания комитет принял заключение о возможности рекомендовать внесённую кандидатуру для назначения на должность главы министерства водных ресурсов и ирригации», - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Нуржигитова, освободив его от должности акима Жамбылской области.

Нуржан Нуржигитов возглавлял Жамбылскую область с апреля 2021 года. До этого он был

главным инспектором, заведующим отделом аппарата акима региона, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области, руководителем управления, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции региона, руководителем управления сельского хозяйства акимата, руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, а также возглавлял Байзакский район.

При руководстве Нуржана Нуржигитова Жамбылская область в этом году столкнулась с сильнейшим дефицитом воды. В Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Таласском районах и районе Т.Рыскулова был объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального масштаба. Из-за нехватки поливной воды и аномально жаркой погодой в этом году потери урожая, в сравнении с прошлым годом, составят порядка 25-30 %.