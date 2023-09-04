Ранее он возглавлял холдинг «Байтерек»
Министерство промышленности и строительства возглавил Канат Шарлапаев
фото с сайта eldala.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Канат Шарлапаев возглавил новое министерство промышленности и строительства. Его кандидатуру одобрил профильный комитет мажилиса в понедельник, а президент подписал указ о назначении.

«На заседании комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Шарлапаева Каната Бисимбаевича для назначения на должность министра промышленности и строительства Республики Казахстан… Комитет принял заключение о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру для назначения на должность главы министерства промышленности и строительства», - говорится в сообщении пресс-службы палаты.

Указ о назначении Шарлапаева на должность министра промышленности и строительства подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Канат Шарлапаев ранее, с февраля 2022 года, занимал должность председателя плавления национального управляющего холдинга «Байтерек». После его назначения на эту должность министр национальной экономики Алибек Куантыров подтвердил, что у Шарлапаева двойное гражданство – Российской Федерации и Великобритании. Позже сообщалось, что глава холдинга отказался от российского паспорта и получил гражданство Республики Казахстан.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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