Организаторы кинофестиваля о Восточном Туркестане «Жаңа Шекара» сообщили о давлении

«На кинофестиваль "Жаңа Шекара" оказывается давление силовыми органами РК. Мы открыто выступаем против цензуры, запрещенной Конституцией Республики Казахстан. Мы убеждены, что наш фестиваль нужен нашему обществу и он должен состояться, поэтому мы вынуждены перенести наш фестиваль полностью в онлайн-формат», – указано в публикации.

Организаторы отмечают, что изначально для них было важно стать голосом тех, кто не может говорить на эту тему публично.

«Практика показала, что тема нарушения прав человека в Восточном Туркестане находится под цензурой во многих авторитарных странах мира, и, к сожалению, Казахстан не стал исключением», – также пишут они.

Планировалось, что фестиваль пройдет офлайн с 8 по 10 сентября в резиденции творчества и культуры «НеСанаторий». Организаторы сообщали, что его цели – расширение знаний о Восточном Туркестане, нарушениях прав человека, принудительном труде в Синьцзяне, а также – создание видимости Восточного Туркестана как части Центральной Азии. Внимание будет уделено также идентичности, языку, культуре и истории региона.

На фестивале будут показаны такие работы, как Nikah, In Search of My Sister, All Static & Noise, An Unanswered telephone Call, Druzhba Narodov, A letter home, A Song of Resistance, Dina, Qazaqs from the Xinjiang camp, Testimonies of Camp survivors, а его спикерами станут станут уйгурская активистка Рушан Аббас, режиссер Дэвид Новак, британский правозащитник Азиз Айса Алкун, а также уйгурская режиссёрка Мукаддас Миджит.