Касымбек доложил Токаеву о развитии Астаны

По информации пресс-службы Акорды, Касымбек сообщил, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика, объем инвестиций увеличился на 9,2%, достигнув 678,5 млрд тенге за семь месяцев этого года. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87 млрд тенге, включая 15 проектов в сфере обрабатывающей промышленности.

Аким столицы также заверил, что уже в предстоящем отопительном сезоне будут поэтапно введены в эксплуатацию газовые тепловые станции и ТЭЦ-3, которые дадут городу дополнительно 1100 Гкал/ч тепла и обеспечать профицит тепловой энергии.

Говоря о строительстве социальных объектов, Женис Касымбек проинформировал президента, что в этом году в Астане в целом будет построено 11 школ, четыре из них уже открыли. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в период 2024-2025 годов будет построено 24 школы почти на 90 тыс. ученических мест. 15 из них будут расположены в районах Есиль и Нура.

Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону и благоустройству города.