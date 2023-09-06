Более 23,6 тыс. мест в общежитиях не хватает казахстанским студентам – Минпросвещения

На сегодняшний день 106 203 казахстанских студента получили места в общежитиях, но остается дефицит на 23 686 мест, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета высшего и послевузовского образования министерства науки и высшего образования Акерке Абылайхан.

«У нас статистика ведется ежедневно, так как вопрос актуальный. По нашим данным, на сегодняшний день общежитиями обеспечено 106 203 человека, дефицит составляет 23 686 (мест – В.)», - заявила Абылайхан.

При этом она отметила, что вопрос субсидирования аренды квартир для студентов не рассматривается. И добавила, что, помимо общежитий, студентов размещают в гостиницах и хостелах.

«Проживание в хостелах составляет от 30 до 60 тысяч тенге. Конечно, это недешево, но приемлемо по сравнению с арендой квартир», - признала заместитель председателя комитета.

Кроме того, напомнила она, государством предпринимаются меры по поддержке представителей бизнеса по строительству и реконструкции зданий. В частности, при строительстве общежитий в регионах в течение шести лет за каждого ребенка в течение учебного года возмещается госзаказ в размере 150 МРП, в Алматы эта сумма составялет 230 МРП, а при реконструкции зданий поддержка со стороны государства составляет в регионе 47 МРП, в Алматы и Астане – 92 МРП.

В свою очередь советник министра науки и высшего образования по делам молодежи -студенческий омбудсмен Айсулу Ерниязова добавила, что дефицит мест в общежитиях будет оставаться, так как в Казахстане идет «пик рождаемости».

«Сейчас у нас демографический бугор, наступает такой период времени, и это был неизбежный момент, что студентов будет больше, чем инфраструктуры. И если говорить про дефицит, он будет и в следующем году, когда мы откроем несколько новых общежитий. И пока не придет в норму пик рождаемости, мы будем это наблюдать (нехватку мест – В.)», - констатировала она.