Суд начал рассмотрение дела журналистов Северных

Как следует из данных судебного кабинета, дело было передано судье Ермеку Майшинову и слушания по делу уже прошли 1 и 4 сентября, а следующие должны состояться 11 сентября. При этом дело закрыто для публикации и никаких подробностей по нему не приводится.

По данным департамента полиции, досудебное расследование шло в рамках уголовного дела по ст. 194 ч. 4 п. 2 Уголовного кодекса (вымогательство).

В полиции также отказались сообщать какие-либо подробности дела, включая информацию о мере пресечения в отношении журналистов.

Наргиз и Владимир Северные были задержаны полицией в Алматы 21 апреля. После этого Владимира Северного арестовали на два месяца, а для Наргиз Северной была выбрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».