В Конаеве отключили горячую воду на неопределенный срок

Акимат города Конаев сообщил об отключении горячей воды в связи с ремонтом котельного оборудования перед отопительным сезоном. Когда подача воды будет возобновлена, не сообщается.

«Для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2023-2024 гг. необходимо произвести замену запорной арматуры на ключевых объектах котельного оборудования. Для проведения ремонтных работ будет прекращена подача горячей воды с 7 сентября», - говорится в сообщении акимата, опубликованном на официальной странице в Instagram.

Подача горячей воды, по данным властей, «будет возобновлена сразу после завершения необходимых мероприятий», но конкретные сроки не сообщаются. Жителей города просят «подготовить переход на автономные источники горячей воды».

Также в акимате предупредили, что дома, имеющие высокий процент задолженности за отопление и горячую воду, будут подключены к теплоснабжению в последнюю очередь. В этой связи власти призвали погасить все задолженности.