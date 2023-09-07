Рейсы будут выполняться три раза в неделю
Китайская авиакомпания Loong Airlines запустила рейсы по маршруту Алматы – Ханчжоу
фото Wikipedia

Тамара Вааль, Астана, Власть

Китайская авиакомпания Loong Airlines запустила рейсы по маршруту Алматы – Ханчжоу. Полеты будут выполняться три раза в неделю, сообщили в четверг в комитете гражданской авиации.

«7 сентября китайская авиакомпания Loong Airlines выполнила первый пассажирский рейс по маршруту Ханчжоу – Алматы. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам – на воздушных судах типа А321», - говорится в сообщении.

Как отметили в КГА, вход нового авиаперевозчика на рынок воздушных перевозок Казахстана, а также открытие нового авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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