Китайская авиакомпания Loong Airlines запустила рейсы по маршруту Алматы – Ханчжоу. Полеты будут выполняться три раза в неделю, сообщили в четверг в комитете гражданской авиации.

«7 сентября китайская авиакомпания Loong Airlines выполнила первый пассажирский рейс по маршруту Ханчжоу – Алматы. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам – на воздушных судах типа А321», - говорится в сообщении.

Как отметили в КГА, вход нового авиаперевозчика на рынок воздушных перевозок Казахстана, а также открытие нового авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами.