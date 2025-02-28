США вводят дополнительные пошлины на китайский импорт

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит дополнительные 10%-ные пошлины на китайский импорт, в результате общая пошлина будет 20%, сообщает Reuters . Эти пошлины, а также 25%-ные пошлины на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта.

В начале февраля Трамп ввел 10%-ные пошлины на китайский импорт в связи с кризисом, связанным с опиоидами фентанила. Причем новые тарифы Трампа в 20% на импорт из Китая вводятся в дополнение к существующим пошлинам до 25%, введенным во время первого срока Трампа.

Трамп в четверг заявил, что наркотики, в частности фентанил, по-прежнему поступают в США в «очень больших и неприемлемых количествах», причем значительную часть из них составляет смертельный опиоид фентанил. Поэтому он решил ввести дополнительные пошлины для Китая и придерживаться крайнего срока для Канады и Мексики.

«Ведутся переговоры с китайцами, Мексикой и Канадой. Мы хорошо разобрались с проблемой миграции, но по-прежнему есть опасения по поводу другой проблемы – смертей от фентанила», - сообщил агентству Reuters представитель Белого дома.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2023 году в США от синтетических опиоидов, в основном от фентанила, умерло 72 776 человек.

В январе сотрудники таможенной и пограничной службы изъяли 991 фунт фентанила на юго-западной границе. Несмотря на то что это в половину меньше, чем годом ранее, все равно этого количества достаточно, чтобы убить миллионы американцев, отметил представитель Белого дома.

Китай не вступал в переговоры по фентанилу, вместо этого применив ответные пошлины в 10% на американскую энергетическую и сельскохозяйственную технику.