Информационные системы комитета госдоходов работают с нарушением законодательства – Высшая аудиторская палата

Высшая аудиторская палата подвела итоги госаудита налогового и таможенного администрирования за 2022 год. Как сообщается в пресс-релизе, выявлено, что план развития министерства финансов не содержит целевых индикаторов по цифровизации налогового контроля, информационные системы комитета госдоходов работают с нарушением законодательства, а пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары завершен без проведения оценки полученного эффекта.

По данным аудиторской палаты, налоговые поступления в консолидированный бюджет за 2022 год достигли 21 241,7 млрд тенге, или 20,6% к ВВП (с ростом на 59,4% к 2021 году). В основном это связано с увеличением средней цены на нефть и с ростом доходов предприятий нефтяного сектора.

По состоянию на 1 января 2023 года переплата налогов и других обязательных платежей в республиканский бюджет составила 2 трлн 186,9 млрд тенге с ростом на 450 млрд тенге по сравнению с 2021 годом. Недоимка в консолидированный бюджет составила 705,8 млрд тенге.

Высшая аудиторская палата отмечает, что план развития министерства финансов не содержит целевых индикаторов по цифровизации налогового контроля и эффективности мер принудительного взыскания недоимки, функционирование и развитие информационных систем в комитете государственных доходов осуществляются с нарушением законодательства в сфере информатизации, а пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары завершен без проведения оценки полученного эффекта.

«Показатели мер принудительного взыскания зависят от результатов конкретных налогоплательщиков, существенно влияющих на процент взыскания, а около половины имеющейся недоимки не имеет перспективы взыскания», - отмечают госаудиторы.

В Высшей аудиторской палате считают, что процесс отбора налогоплательщиков для включения в график проверок требует совершенствования в целях обеспечения полной прозрачности, а процедуры реабилитации и банкротства малоэффективны и сводятся к погашению социальных требований и возмещению расходов, связанных с ее проведением.

Всего по итогам государственного аудита выявлено финансовых нарушений на сумму 17,9 млн тенге, неэффективного использования на сумму 15,4 млн тенге, потерей бюджета по доходной части на сумму 613,2 млн тенге, 23 процедурных нарушения и 78 системных недостатков.

Комитету государственных доходов поручено принять меры по устранению выявленных недостатков, причин и условий, способствующих им, а также рассмотрению ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства.