Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,1 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Марокко, по последним данным, достигло 2 122 человека и 2 421 получили травмы, сообщает Русская служба ВВС . И спасатели продолжают разбирать завалы.

Более 1 400 пострадавших находятся в критическом состоянии. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Марракеше и его окрестностях в результате землетрясения пострадали более 300 тыс. человек, в старом городе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились несколько зданий.

Многие жертвы находились в отдаленных районах, а под завалами все еще могут быть люди.

Землетрясения магнитудой 6,8 произошло вечером 8 сентября на юге Марокко. Через 19 минут последовал еще один толчок магнитудой 4,9. Эпицентр находился в малонаселенном районе Атласских гор, в 71 км к юго-западу от Марракеша, но толчки ощущались также в столице страны Рабате, а также в Касабланке, Агадире и Эс-Сувейре.