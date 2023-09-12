4 млн казахстанцев не платят налоги со своих доходов – Токаев

Бизнес продолжает жаловаться на сложность и нестабильность налогового законодательства, что снижает уверенность инвесторов и создает для бизнеса проблемы на ровном месте, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса в Акорде. Поэтому необходимо обеспечить справедливое налогообложение, стимулирующее экономику.

Президент констатировал, что фискальные органы массово вовлекают предпринимателей в судебные тяжбы. В частности, это касается исков о признании сделок недействительными. Как итог: на суды фактически возложили функцию по проверке правильности исчисления налогов. Глава государства считает это недопустимым.

«Правительству следует предусмотреть в новом Налоговом кодексе эффективный механизм противодействия уклонению от уплаты налогов, а также прописать четкие критерии определения “бестоварности” операций. Повторюсь: чем проще законодательство, тем меньше возможностей его неверно истолковать. Поэтому нужно кардинально упростить процедуры, искоренить двоякость формулировок. Необходимо, чтобы все спорные случаи неукоснительно трактовались в пользу налогоплательщика», - подчеркнул он.

По его словам, 80% всех налогов в стране уплачивают всего около 260 компаний, а по оценкам экспертов, 4 млн миллиона человек из общего количества занятого населения не платят налоги со своих доходов. Микро- и малый бизнес даже при упрощенном налогообложении скрывает и занижает свои обороты.

«Почти 70% субъектов бизнеса по упрощенной декларации показывают доход меньше 5 млн тенге и уплачивают всего 6% от поступлений в рамках данного режима. Поэтому одной из основных целей новой налоговой политики должно стать увеличение количества активных налогоплательщиков через упрощение налоговых процедур, эффективное взаимодействие с населением и бизнесом. Платить налоги должно быть выгоднее и проще, чем уклоняться от них и рисковать, договариваясь с контролирующими органами на местах. Работу по изменению налогового законодательства затягивать ни в коем случае нельзя», - отметил президент.

Также он считает, что рост национальной экономики серьезно ограничивает нехватка инвестиций. За последние 10 лет отношение инвестиций в основной капитал к чистой прибыли компаний сократилось с 38 до 29%.

«Другими словами, предприниматели все меньше и меньше прибыли реинвестируют в свой бизнес. В результате мы не просто недополучаем новые производственные мощности, рабочие места и поступления в бюджет. Мы утрачиваем позиции – основные фонды не обновляются, устаревая физически и технологически. На эту общую проблему накладывается и отсутствие прогресса в диверсификации инвестиционного потока. Значительная часть иностранных вложений (68%) у нас по-прежнему приходится на сырьевые сектора. Тогда как в обрабатывающей промышленности, электроснабжении, транспорте и ряде других отраслей идет отток зарубежных инвестиций», - констатировал Токаев.

Поэтому он и предложил в своем послании 1 сентября освободить инвесторов от налогов и других обязательных платежей на три года.

«Правительству совместно с бизнес-сообществом нужно дополнительно проработать три-четыре действенные меры, которые способствовали бы привлечению инвестиций в приоритетные сектора экономики», - также поручил президент.