В правительстве рассматривают вопрос переноса транспортного налога в акциз на бензин

В Казахстане могут отказаться от транспортного налога и перенести его в стоимость акциза на бензин. Такой вопрос рассматривается в рамках нового Налогового кодекса, сообщил в среду в ходе брифинга в правительстве вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. Таким образом, по предварительным подсчетам, стоимость бензина увеличится на 14 тенге за литр.

«В рамках нового Налогового кодекса этот вопрос обсуждается. Он будет рассматриваться в комплексе вместе с налогом на роскошь. Действительно, обсуждается вариант переноса транспортного налога в стоимость акциза на бензин. Но здесь надо внимательно подходить, поэтому мы сделаем дифференцированно», - сказал Амрин.

По его словам, один из вариантов обсуждения – упразднить транспортный налог для автомобилей, объем двигателей которых не превышает 3,5-4 литра. Но расчеты еще дополнительно проводятся.

«Смотрите, мы собираем порядка 80 млрд тенге транспортного налога, а потребление нефтепродуктов – порядка 5 млн тонн. Если поделить одно на другое, то в целом получится, если мы перенесем транспортный налог в стоимость бензина, то бензин должен вырасти на 14 тенге, чтобы забирать этот налог через бензин». - добавил вице-министр.

При этом, добавил он, транспортный налог для машины объемом 1,6 литров составляет около 7 тыс. тенге, а для «Лексус 570» - порядка 700 тыс.

«Если он платит 7 тысяч, то через бензин, если мы на 14 тенге поднимем стоимость, в течение года он наездит на 30 тыс. тенге транспортного налога. В то же время если машина с большим двигателем и большим транспортным налогом, то через бензин эта машина наездит порядка на 300-350 тысяч. Поэтому получается, что через перенос транспортного налога на бензин мы снижаем нагрузку на тех, у кого большие транспортные средства», - объяснил Амрин.

Он привел статистику, согласно которой в Казахстане только 5-7% автовладельцев имеют машины с объемом двигателя больше 4 литров, соответственно, 95% рынка занимают малолитражки.

«Поэтому вот это ограничение мы сделали, этот вопрос сейчас обсуждаем: перенос будет, но до какой планки. Если до 4 литров мы перенесем, то все, кто имеет транспортные средства до 4 литров, они не будут плательщиками транспортного налога, они будут через акциз платить. Те, кто имеет большие машины с большим объемом двигателя, там, поскольку этот рост цен будет в связи с переносом транспортного налога, то ставку мы не снижаем», - заключил вице-министр национальной экономики.