В Алматы снесут три школы для строительства новых

В Алматы на месте снесенных зданий школ построят новые – современные и вместительные. В частности, как сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района, будут снесены здания школ №72, 13 и 158.

«Для сноса школы №72 и строительства нового здания с увеличением мощности с 380 до 1200 мест до конца года планируется расширить существующую территорию школы путем проведения выкупа пяти земельных участков и присоединения 10 участков. Начало разработки ПСД – I квартал 2024 года», - сообщил Досаев.

Также прорабатывается вопрос сноса двух школ – школы-гимназии №13 на 860 мест и общеобразовательной школы №158 на 620 мест. По словам Досаева, вместо них построят новые школы на 1 200 ученических мест каждая. Все они будут построены в рамках нацпроекта «Комфортная школа».

Вместе с тем в I квартале 2024 года начнется строительство пристройки к школе №104 на 400 ученических мест. Также пристройки планируется возвести к школе №1 – на 400 ученических мест, к школе №42 – на 300 мест. По школе №1 разработку ПСД начнут в I квартале 2024 года с завершением в октябре 2024 года. В июле началась разработка ПСД по школе №42, выйти на госэкспертизу планируется в мае 2024 года.

