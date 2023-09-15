Прокурор запросил восемь лет для обвиняемого в захвате отделения Kaspi в Астане

В пятницу государственный обвинитель Раушан Акшураева попросила суд приговорить Алихана Мурадова, обвиняемого в захвате заложников в отделении Kaspi в Астане, к восьми годам лишения свободы.

«С учEтом всех исследованных обстоятельств дела, учитывая характер и степень общественной опасности, предлагаю суду Мурадова Алихана признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 261 часть 2 пункты 4 и 9 и назначить ему наказание с учетом статьи 55 часть 2 пункт 2 УК РК восемь лет лишения свободы. Отбывание наказания определить в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности», - сказала Акшураева.

Напомним, в 18 июня в Астане в отделении Kaspi, расположенном напротив ТРЦ «Керуен», вооруженный мужчина взял в заложники семь человек и удерживал их более двух часов. При штурме Мурадов оказывал сопротивление, и спецслужбы применили светошумовую гранату.

Суд над Мурадовым начался 29 августа.