Движение по одной стороне будет организовано в обе стороны
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В Астане частично перекроют движение на мосту по проспекту Улы Дала
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

В Астане в связи с ремонтными работами с 16 сентября частично перекрыто движение по мосту по проспекту Улы Дала, сообщил центр оперативного мониторинга акимата столицы.

На мосту с 16 сентября по 15 октября будут ремонтировать основание деформационного шва, проинформировали в акимате.

При этом по одной полосе моста движение будет организовано в обе стороны, полного перекрытия моста не будет.

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