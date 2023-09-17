В Астане частично перекроют движение на мосту по проспекту Улы Дала

В Астане в связи с ремонтными работами с 16 сентября частично перекрыто движение по мосту по проспекту Улы Дала, сообщил центр оперативного мониторинга акимата столицы.

На мосту с 16 сентября по 15 октября будут ремонтировать основание деформационного шва, проинформировали в акимате.

При этом по одной полосе моста движение будет организовано в обе стороны, полного перекрытия моста не будет.