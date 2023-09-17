В Астане частично перекроют движение на мосту по проспекту Улы Дала

Движение по одной стороне будет организовано в обе стороны
В Астане в связи с ремонтными работами с 16 сентября частично перекрыто движение по мосту по проспекту Улы Дала, сообщил центр оперативного мониторинга акимата столицы.
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