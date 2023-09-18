Суд приговорил захватчика отделения Kaspi в Астане к 7,5 годам колонии

В понедельник судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Абинур Карабаев признал виновным Алихана Мурадова в захвате заложников в отделении Kaspi в июне и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.

«Признать Алихана Мурадова виновным по статье 261, часть 2, пункты 4 и 8, 9 (захват двух и более лиц, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, совершенный из корыстных побуждений или по найму – В.) и назначить ему наказание 7 лет и 6 месяцев лишения свободы», - зачитал приговор Карабаев.

В пятницу государственный обвинитель Раушан Акшураева попросила суд признать Мурадова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 4 и 9 ч. 2 ст. 261 и с учетом п. 2 ч. 2 ст. 55 Уголовного кодекса назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, 18 июня в Астане в отделении Kaspi, расположенном напротив ТРЦ «Керуен», вооруженный мужчина взял в заложники семь человек и удерживал их более двух часов. При штурме Мурадов оказывал сопротивление, и спецслужбы применили светошумовую гранату.