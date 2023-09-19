На эти деньги сельхозтоваропроизводители смогут приобрести в лизинг более 80 комбайнов и 450 тракторов
На лизинг сельхозтехники в Казахстане выделят 20 млрд тенге
ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление о выделении из средств АО «Жасыл Даму» 20 млрд тенге на лизинг самоходной сельхозтехники отечественного производства.

«На выделенные средства фермеры смогут приобрести в лизинг более 500 единиц техники: более 80 комбайнов и 450 тракторов», - уточнили в пресс-службе правительства.

В августе 2022 года в целях обновления машинно-тракторного парка была запущена новая программа льготного лизинга сельскохозяйственной техники. Техника в рамках программы предоставляется под 6% и на срок до 10 лет. Сумма финансирования на одного лизингополучателя не превышает 205 млн тенге. Один аграрий может приобрести на льготных условиях не более трех единиц самоходной сельхозтехники, а финансирование можно получить один раз в течение двух лет.

В прошлом году по этой программе почти 900 аграриев приобрели в лизинг 176 комбайнов и 877 тракторов.

По данным министерства сельского хозяйства в целом ежегодный объем льготного лизинга сельхозтехники в стране составляет более 170 млрд тенге.

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