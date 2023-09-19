Айжан Бижанова назначена первым вице-министром торговли и интеграции

Айжан Бижанова родилась в 1982 году в Алматы. Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Международную Академию Бизнеса, Академию Кайнар. Трудовую деятельность начала в 2003 году менеджером в ЗАО «Кедентрассервис». В разные годы работала юристом в Казахском научно-исследовательском институте информационных технологий, на разных должностях: в департаменте юстиции Алматы, в структуре министерства юстиции, в АО «КазМедТех», в НПП предпринимателей РК «Атамекен», занимала руководящие должности в структуре министерства национальной экономики, была заместителем председателя комитета по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции. С 2020 года работает в администрации президента, до нового назначения была заместителем заведующего отделом социально-экономического мониторинга АП.