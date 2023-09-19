Эти деньги должны помочь аграриям восполнить потери из-за засухи и полноценно подготовиться к весенне-полевым работам 2024 года
Фермерам Жамбылской области выделили более 3,6 млрд тенге из резерва правительства
фото Алмаса Кайсара

Фермерам Жамбылской области, которые пострадали от засухи, из резерва правительства выделено более 3,6 млрд тенге. Соответствующее постановление во вторник подписал премьер-министр Алихан Смаилов, сообщили в пресс-службе правительства.

«По поручению главы государства правительство Казахстана выделило из резерва более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат пострадавшим аграриям Жамбылской области в результате ЧС природного характера. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов», – говорится в сообщении.

В 2023 году из-за недостатка воды и, как следствие, засухи, в Жамбылской области был объявлен режим ЧП природного характера. По данным акимата региона, в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Рыскуловском и Таласском районах пострадали посевы 400 субъектов АПК на площади 9 тыс. гектар.

Средства, выделенные из резерва правительства, позволят аграриям восполнить потери и полноценно подготовиться к весенне-полевым работам следующего года.

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