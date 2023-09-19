Фермерам Жамбылской области выделили более 3,6 млрд тенге из резерва правительства

Эти деньги должны помочь аграриям восполнить потери из-за засухи и полноценно подготовиться к весенне-полевым работам 2024 года
Фермерам Жамбылской области, которые пострадали от засухи, из резерва правительства выделено более 3,6 млрд тенге. Соответствующее постановление во вторник подписал премьер-министр Алихан Смаилов, сообщили в пресс-службе правительства.
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