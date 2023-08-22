Дорожную карту по усилению рационального использования воды разработают в Казахстане

Дефицит воды становится серьезным вызовом для сельского хозяйства, поэтому во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов поручил разработать дорожную карту по усилению рационального использования водных ресурсов, а регионам – активно внедрять водосберегающие технологии.

«Лето выдалось засушливым, в результате пострадал ряд регионов. Там будет собрано меньше урожая. В целях нивелирования последствий засухи были приняты оперативные меры, в том числе будут выделены средства из резерва правительства. Холдингу “Байтерек’ надо проработать вопрос пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи», - сказал Смаилов.

В целом, заверил он, ситуация находится под контролем и собранного урожая хватит. Вместе с тем, добавил премьер, климатические изменения и дефицит воды становятся серьезным вызовом для сельского хозяйства.

«Необходимо разработать дорожную карту по усилению рационального использования водных ресурсов. Регионам надо активно внедрять водосберегающие технологии. Также в нынешних условиях необходимо уделить особое внимание заготовке кормов», - считает Смаилов.

Он отметил, что сегодня в шести регионах страны наблюдаются низкие темпы заготовки кормов – это в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях и в области Абай. В этой связи глава кабмина поручил акиматам принять все необходимые меры по качественной заготовке запасов кормов и сена на зимний период и сохранить на них стабильные цены.

По данным министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, на сегодняшний день в Казахстане заготовлено порядка 1,2 млн тонн сенажа, что составляет 84,4% от запланированного объема кормов. Основная заготовка соломы, силоса и концкормов начнется с сентября, а сена заготовлено уже составляет 19,6 млн тонн, или 78,2% от плана.

«Хорошие темпы заготовки сена в Костанайской – 100%, Туркестанской – 95,2%, Жамбылской – 94% и Северо-Казахстанской – 92,9% – областях. При этом по Павлодарской области в четырех районах в связи с низким травостоем наблюдается некоторое отставание темпов заготовки кормов», - проинформировал глава МСХ.

Он заверил, что министерством выработаны меры по пролонгированию долгов по кредитам фермеров по линии АО «НУХ «Байтерек», а также ускоренной выплате субсидий, заявки которых находятся в резерве, что «позволит обеспечить успешное проведение уборки и заготовку кормов в регионе».