Планируется собрать около 16 млн тонн вместо заявленных ранее 21 млн тонн
Минсельхоз снизил прогноз по урожаю зерна в 2023 году
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстан планирует собрать 16 млн тонн зерна в 2023 году вместо заявленных ранее 21 млн тонн. А чтобы обеспечить внутренний рынок и не допустить дефицита, экспорт будет сокращен более чем на 30%, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

«Прогноз по данным акиматов и в целом составит порядка 16 млн (тонн зерна – В.), плюс у нас есть большой переходящий остаток – 3 млн тонн хорошего качественного зерна. Итого – порядка 19 млн тонн. Внутреннюю потребность мы закроем. Экспортный потенциал у нас уменьшится на порядка 30%, но традиционные экспортные рынки мы удержим», - заявил Сапаров.

В частности, в новом маркетинговом году Минсельхоз планирует отправить на экспорт около 6 млн тонн зерна и 1,2 – 1,5 млн тонн муки. Однако, подчеркнул министр, после окончательного сбора урожая объем экспорта может быть скорректирован. Сейчас убрано только 40% площадей.

Напомним, в конце мая занимавший тогда пост министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев прогнозировал урожай зерновых и зернобобовых культур на уровне 21 млн тонн.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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