Центризбирком зарегистрировал Веру Ким депутатом мажилиса

Во вторник в ходе заседания Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом мажилиса от партии Amanat Веру Ким вместо сложившего с себя ранее депутатские полномочия Галымжана Елеуова, сообщила пресс-служба ЦИК.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что в соответствии со статьей 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

Вера Ким уже ранее была депутатом мажилиса седьмого созыва – с января 2021 по январь 2023 года и членом комитета по социально-культурному развитию. Также она была кандидатом в депутаты от правящей партии на последних парламентских выборах.

Напомним, 1 сентября депутат мажилиса Галымжан Елеуов сложил свои полномочия досрочно.