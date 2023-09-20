Минимум 25 человек погибли, больше сотни ранены в результате обстрела Азербайджаном Нагорного Карабаха

Накануне Азербайджан начал обстрел Нагорного Карабаха, назвав это «антитеррористическими мероприятиями». Как сообщает Русская служба ВВС , в результате обстрелов погибли как минимум 25 человек, 138 получили ранения.

Экс-омбудсмен Армении Арман Татоян, сейчас возглавляющий собственный «Центр права и справедливости Татоян» сообщил, что в Нагорном Карабахе известно о 25 погибших – это и военные, и мирные жители, ранены десятки человек. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил о 138 раненых.

Татоян утверждает, что азербайджанцы бьют по жилым объектам, по больницам, по жилым домам, и что к беспилотникам подключились уже авиация и артиллерия.

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики также заявило, что Азербайджан применяет артиллерийские и ракетные средства, ударные БПЛА, боевую авиацию.

Между тем в Ереване накануне сотни людей вышли на акцию протеста из-за начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщает DW. Протестующие собрались у здания правительства, требуя от властей вмешаться в происходящее и защитить армянское население Нагорного Карабаха от азербайджанских обстрелов. Вечером между протестующими и полицией произошли локальные стычки. Полиция применила светошумовые гранаты, а протестующие бросали в них камни и пластиковые бутылки. Всего пострадали минимум 34 человека, в том числе 16 полицейских.

Другая акция протеста прошла возле посольства России. Там протестующие требовали, чтобы российские миротворцы в Нагорном Карабахе защитили жителей региона от азербайджанской агрессии.

Премьер-министр Армении в своем видеообращении днем во вторник заявил, что «антитеррористическая операция» проводится Азербайджаном с целью взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе и провести «этнические чистки» армян. Он также во вторник обвинил Азербайджан в попытке втянуть Ереван в эту войну. Пашинян заверил, что «вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе нет, а также выразил надежду, что миротворческие силы России примут меры.

Утром во вторник, 19 сентября, Азербайджан объявил, что в Нагорном Карабахе начаты «антитеррористические мероприятия локального характера». По данным азербайджанского Минобороны, целью этих мероприятий является «пресечение широкомасштабных провокаций», «разоружение и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий», «нейтрализация» военной инфраструктуры и обеспечение безопасности мирных граждан Азербайджана. Еще одна заявленная цель – «восстановление конституционного строя». Баку заявил, что требует вывода армянских войск из региона. При этом министерство обороны Азербайджана утверждает, что наносит удары исключительно по военным целям.

В мае этого года сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, при условии обеспечения безопасности армянского населения.