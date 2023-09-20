Площадь распространения саранчи в Казахстане в 2024 году будет в 1,5 раза больше, прогнозируют эксперты МСХ

В правительстве обсудили ситуацию с подготовительными работами по предотвращению распространения саранчи в следующем году. По прогнозам Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов министерства сельского хозяйства, в 2024 году площадь распространения саранчи в Казахстане будет в 1,5 раза больше, чем в этому году.

По данным центра, на 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. В 2024 году прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га, что в 1,5 раза выше 2023 года (1,6 млн га). При этом наибольшее распространение стадных саранчовых ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.

Вместе с тем вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек сообщил, что на выделенные на 2024 год средства в размере 4,2 млрд тенге возможно обработать лишь половину от прогнозируемого объема площадей. Увеличение площади распространения саранчовых также потребует большего количества специальной опрыскивающей техники. Поэтому МСХ просит выделить дополнительные средства.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил министерству финансов и акиматам выделить дополнительное финансирование. Он подчеркнул, что «подготовку к борьбе с распространением саранчи надо начинать сейчас, чтобы весной уже не было поздно». Также он поручил министерству сельского хозяйства обеспечить качественную подготовку к проведению защитных мероприятий против саранчовых, включая своевременное проведение госзакупок.