В ходе операции задержаны лидер и три участника группировки
В Мангистауской области задержали членов группировки, подозреваемых в вымогательстве денег у предпринимателей
фото пресс-службы КНБ

18 сентября в Мангистауской области комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и полиции пресечена деятельность группировки, члены которой подозреваются в вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном хранении оружия.

«В ходе операции задержаны лидер и три участника, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Согласно имеющимся данным, они под угрозой физической расправы требовали денежные средства у предпринимателей, занимающихся частным извозом на областных и международных трассах», - сообщили в КНБ.

Установлены потерпевшие, подвергшиеся нападениям, среди которых военнослужащий Пограничной службы, находившийся при исполнении должностных обязанностей.

С санкции суда задержанные водворены под стражу, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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