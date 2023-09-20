В течение четырех лет Казахстан вложит в фонд $70 млн
Мажилис ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял закон «О ратификации Соглашения
о создании Тюркского инвестиционного фонда». В соответствии с соглашением, фонд будет иметь статус международной финансовой организации, которая будет предоставлять региональный инвестиционный механизм с уставным капиталом в размере $500 млн. Казахстан в течение четырех лет должен вложить в него 31,2 млрд тенге. Эти средства предлагается предусмотреть в республиканском бюджете.

Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда было подписано в марте 2023 года. Принятый мажилисом закон предусматривает присоединение Казахстана к этому фонду.

«Тюркский инвестиционный фонд – это первый совместный финансовый институт экономической интеграции тюркского мира. Целью фонда является содействие экономическому развитию государств-участников организации за счет расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности», - объяснил депутатам министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Предполагается, что фонд будет финансировать проекты, в частности, малых и средних предприятий, оказывать поддержку в создании и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, заниматься поддержкой проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и зеленая экономика. Как подчеркнул глава Миннацэкономики, эти проекты в первую очередь позволят создать новые рабочие места и диверсифицировать в экономику Казахстана.

«Уставной капитал делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью $350 млн, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью $150 млн. На каждое государство приходится по $70 млн оплаченных акций», - сказал министр.

Вместе с тем в заключении комитета мажилиса отмечается, что фонд будет иметь статус международной финансовой организации, которая будет представлять региональный инвестиционный механизм с уставным капиталом в размере $500 млн долларов. А с учетом цифр, озвученных Куантыровым, соглашением предусматривается выделить из республиканского бюджета на предстоящие четыре года 31,2 млрд тенге, или $70 млн.

Министр также добавил, что каждый член фонда будет иметь равное право голоса. В состав фонда входят президент, совет управляющих, совет директоров, генеральный директор и рядовые сотрудники. Первым президентом фонда в ноябре 2022 года назначен бывший секретарь Организации тюркских государств Багдат Амреев. Местом расположения фонда определен город Стамбул.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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